Westerwaldkreis

Neubaugebiete auszuweisen ist für Gemeinden fast ein Statussymbol – bedeutet es doch: Bei uns zu wohnen ist so begehrt, dass wir immer wieder neue Grundstücke bereitstellen müssen. Geht es dann um die Vergabe der begehrten Bauplätze, tun sich die Räte oft schwer: Wer soll Vorrang erhalten – Ortsansässige oder Interessenten von außerhalb? Vereinsmitglieder oder junge Familien? Dieser Diskussion haben sich die Ratsleute in Herschbach/Uww. entzogen: Die Kaufzusage für die gefragtesten Grundstücke im Neubaugebiet Ginsterberg II wurden am Montagabend verlost.