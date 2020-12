Herschbach/Uww

Mehrere Fliegen werden an der Herschbacher Rheinstraße mit einer Klappe geschlagen: Während die Erschließungsleitungen für das Neubaugebiet Ginsterberg in den Boden gebracht werden, wird darüber der Gehweg, der bislang nahe dem Supermarkt endete, fortgeführt, sodass Fußgänger künftig ungefährdet bis an den Dr.-Otto-Weiher flanieren können. Außerdem wird die Oberfläche einer der Hauptzufahrtsstraßen in den Ort ertüchtigt.