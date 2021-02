Heroinsüchtiger Mann aus der VG Westerburg brach in Ferienhaus ein: Brandstifter zu sechs Jahren Haft verurteilt

Wegen Wohnungseinbruch und besonderer schwerer Brandstiftung hat die erste Strafkammer unter Vorsitz von Richter Thomas Metzger einen Mann aus der Verbandsgemeinde Westerburg zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Der 31-Jährige war in einem Drogen-, Alkohol- und Medikamentenrausch in ein Ferienhaus in Rotenhain eingedrungen und wollte dieses komplett anzünden. Doch diese Taten waren nicht die einzige Sorge, mit der sich der Angeklagte in der betreffenden Nacht beschäftigen musste.