Neunkhausen

Den schönsten Tag in ihrem Leben malen sich die meisten Brautpaare im Kreis von Freunden und Familie aus, rauschendes Fest inklusive. Wochen und Monate voll intensiver Planungen gehen dem wichtigen Ereignis normalerweise voraus. Nicht so bei Sabrina (30) und Christian Gräf (36), die sich in Zeiten der Corona-Pandemie in einer ganz privaten Zeremonie das Jawort gaben. Noch nicht einmal Trauzeugen waren anwesend, als die Neunkhausener das Ehegelübde auf dem Standesamt in Bad Marienberg ablegten.