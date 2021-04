Montabaur

Heinrich-Roth-Realschule plus präsentiert neue Mensa: Warum es nicht einfach nur ein Speisesaal ist

Als nach den Osterferien die Schule wieder anfing, war das für die Ganztagsschüler der Heinrich-Roth-Realschule plus in Montabaur ein besonderer Tag. Denn sie konnten zum ersten Mal in ihrer neuen Mensa zu Mittag essen. Derweil plant die Schule bereits ihr nächstes Bauprojekt.