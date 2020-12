Bad Marienberg

Bei gleich zwei Konzerten des Organisten Felix Mende hatten die Besucher am Wochenende die Möglichkeit, das fingerfertige Orgelspiel des gebürtigen Frankfurters zu genießen. Dabei war Mende am Freitagabend in der Evangelischen Kirche in Bad Marienberg zu Gast sowie am Samstagnachmittag in der Neuapostolischen Kirche in Hof. Bereits zwischen 2006 und 2010 war er als Organist mit halber Stelle in der Evangelischen Kirche in Bad Marienberg tätig. Damit war das Konzert ein Heimspiel für den Organisten, der Kirchenmusik, Schulmusik und Orgel in Köln und Leipzig studiert und das Meisterklassenexamen Orgel an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater mit Auszeichnung abgelegt hat.