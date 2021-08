Heilende Hände: Westerburger Bernd Milanowski massiert seit mehr als 50 Jahren

Als Bernd Milanowski vor 50 Jahren seine Massagepraxis in der Westerburger Oberstadt eröffnete, wagte der Wahl-Westerwälder mutig mit 23 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Bis heute ist er therapeutisch tätig. „Ich habe meine Arbeit wirklich immer gerne gemacht, sonst hätte ich das nicht so lange durchgehalten. Es macht mich glücklich, dass ich richtig kranken Menschen helfen konnte und kann“, sagt er. Und dass er sich wünsche, selbst noch lange gesund zu bleiben, um seine Arbeit fortsetzen zu können.