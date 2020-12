Westerburg

In einer Videochat-Konferenz (einem Novum in der Geschichte des Westerburger Verbandsgemeinderates), die in den Ratssaal übertragen wurde, hat der VG-Rat den Haushalt für das kommende Jahr mit nur einer Gegenstimme auf den Weg gebracht. Die Schwerpunkte liegen im Jahr 2021 im Feuerwehrwesen, beim Tourismus und auf dem schulischen Sektor. Gerade, was den schulischen Bereich betrifft, ist sich VG-Bürgermeister Markus Hof sicher: „Wir werden unsere Schulen mit Unterstützung des Rates modernisieren und ganz weit nach vorne bringen“.