Rennerod

Der Rat der VG Rennerod hat den Haushaltsplan 2021 einstimmig auf den Weg gebracht. Alle Fraktionen lobten in der Sitzung in der Aula der Realschule das Zahlenwerk als sachorientiert und zukunftsweisend. Bürgermeister Gerrit Müller betonte, dass sich das Pandemiegeschehen auch auf die VG-Finanzen auswirke, aber sich die „bewährte Haushaltsstrategie“ der Verbandsgemeinde auch in Krisenzeiten auszahle. Investiert wird vorrangig in die Schulen und in den Brandschutz.