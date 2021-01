Hausarzt in Westerburg: Praxis Paris hat Nachfolger gefunden

Westerburg

Die Hausarztpraxis von Tatjana Paris aus Westerburg hat mit dem Ärzte-Ehepaar Anna (Fachärztin für Innere Medizin) und Massoud Razavi (Facharzt für Allgemeinmedizin) kompetente Nachfolger gefunden, die gleichzeitig auch das Leistungsangebot im diagnostischen Bereich erweitern. Das teilt die Verbandsgemeinde in einer Pressemeldung mit. Bereits Ende Dezember fand die Vertragsunterzeichnung statt. „Somit ist ein weiterer, zusätzlicher Kassenarztsitz in Westerburg vorhanden und die ärztliche Versorgung gestärkt“, freuen sich die beiden Bürgermeister, Markus Hof (Verbandsgemeinde Westerburg) und Janick Pape (Stadt Westerburg). Dieser Tage trafen sie sich mit den drei Ärzten in den Räumen der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg.