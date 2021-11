Am Dienstag, 30. November hat der Hausarzt Dr. Hans Werner Müller in Ransbach-Baumbach zum letzten Mal seine Sprechstunde geöffnet. Bis Weihnachten können Patienten in der Praxis noch ihre Arztbriefe abholen – doch welchem neuen Hausarzt sie sie weitergeben können, steht wohl bei einer Reihe der mehr als 1700 Patienten in den Sternen.