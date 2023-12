Plus Ebernhahn Westerwälder Zeitung

Ebernhahner Totschlags-Prozess: Auf was Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädieren

Einem 59-jährigen Mann wird am Koblenzer Landgericht vorgeworfen, seinen alten Schulfreund (60) im Oktober 2022 in dessen Wohnung in Ebernhahn nach einem Streit mit mehreren Messerstichen getötet zu haben.