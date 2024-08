Plus Molsberg

Hartes Training und Diät: Molsbergerin ist Bodybuilding-Weltmeisterin

Von Thorsten Ferdinand

i Das Krafttraining im Fitnesscamp Westerwald in Langenhahn-Hölzenhausen gehört zu Michelle Bouarroudjs Alltag, die zu den besten Bodybuilderinnen der Welt gehört. Foto: Thorsten Ferdinand

Wer Michelle Bouarroudj auf der Straße begegnet und sie nur flüchtig aus dem Augenwinkel wahrnimmt, ahnt wahrscheinlich nicht, was für eine Spitzenathletin er gerade gesehen hat. In normaler Alltagskleidung wirkt die Westerwälderin schlank und eher zierlich. Dieser Eindruck ändert sich jedoch schlagartig, wenn man die Molsbergerin im Fitness-camp Westerwald in Langenhahn-Hölzenhausen antrifft.