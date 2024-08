Plus Westerwald Harmlose Tiere: Der Ringelnatter geht es im Westerwald gut Von Camilla Härtewig i Die Ringelnatter-Population hat sich in den vergangenen zwei Jahren im Westerwald gut entwickelt. Nichtsdestotrotz stehen die harmlosen und ungiftigen Schlangen auf der Roten Liste der bedrohten Arten. Foto: Harry Neumann/Naturschutzinitiative In diesem Sommer häufen sich die Berichte von Schlangensichtungen im Westerwald. Oft ist die Unsicherheit groß, um welches Tier es sich handeln könnte, ob es vielleicht gar giftig ist und eine Gefahr für Haustiere oder Kinder darstellt. Lesezeit: 4 Minuten

Diplom-Biologe Immo Vollmer von der Naturschutzinitiative (NI) mit Sitz in Quirnbach kann beruhigen: „Dabei handelt es sich um harmlose Ringelnattern.“ Er ergänzt: „In ganz Rheinland-Pfalz gibt es keine Giftschlangen.“ Keine Giftschlangen in unserer Region Die giftige Kreuzotter wurde trotz intensiver Suche noch nie in der Region nachgewiesen. Es kommen nur vier Arten ...