Plus Höhr-Grenzhausen Handwerk, Kunst und Tradition: 44. Europäischer Keramikmarkt in Höhr-Grenzhausen Von Hans-Peter Metternich i Farbenfroh mutetet dieses Regal mit bunten Tassen beim Höhr-Grenzhäuser Europäischen Keramikmarkt an. Ein Farbtupfer, der beim verregneten Markt für eine gute Stimmung sorgte. Zur Freude der zahllosen Marktgäste. Foto: Hans-Peter Metternich Höhr-Grenzhausen fest in der Hand der Keramik: Dieser Umstand ist eigentlich das ganze Jahr über gegeben, doch das erste Juniwochenende legt alle Jahre wieder da immer noch eins drauf. Es ist der Europäische Keramikmarkt in der Töpferstadt, der in diesem Jahr zum 44. Mal stattfand. Lesezeit: 2 Minuten

Mehr noch: Am Laigueglia-Platz – mitten in der Marktzone – wurde die vierte „Offene Deutsche Töpfermeisterschaft“ ausgetragen, und das Keramikmuseum hatte aus Anlass des parallel laufenden Museumsfestes zur Teilnahme an einem Wettbewerb aufgerufen. Auf einer 500 Meter langen Marktzone wurde am Samstag und Sonntag alles gezeigt, was die Vielfalt der Keramik ...