Plus Langenhahn Handspritze war der Beginn: Feuerwehr Langenhahn feiert 100. Geburtstag Von Ulrike Preis i Die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Langenhahn freuen sich, mit vielen Gästen das 100-jährige Bestehen feiern zu können. Foto: Christine Bleser Seit 100 Jahren gibt es in der Ortsgemeinde Langenhahn eine freiwillige Feuerwehr. Dieser besondere Anlass soll im Rahmen eines dreitägigen Jubiläumswochenendes gebührend gefeiert werden. Den Auftakt bildet der Festkommers am Freitag, 14. Juni, um 19 Uhr, bei dem für jeden etwas dabei sein wird. Im Anschluss laden die Jubilare zum Public-Viewing ein. Das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft wird live übertragen. Lesezeit: 3 Minuten

Am Samstag, 15. Juni, wird ab 19 Uhr der Musikverein Bellingen unterhalten, bevor im Anschluss ab 22 Uhr die Band The Kolbs das Stimmungsbarometer weiter in die Höhe treiben will. Der Sonntag, 16. Juni, steht im Zeichen der Familie. Nach dem Gottesdienst beginnt um 10 Uhr der Frühschoppen mit den ...