Handfest und humorvoll in Moschheim: Gartenfee greift zu Grillzange statt Zauberstab

i Im wadenlangen Nachthemd geht Iskam mit der Taschenlampe auf Pirsch nach Nacktschnecken, mögen die Nachbarn denken, was sie wollen. Mit der Grillzange sammelt sie die Schleimer ein. Foto: Katrin Maue-Klaeser

„Gärtnern ohne viel Geschiss“, dafür aber mit umso mehr Humor und manchmal auch mit harter Hand, aber niemals „ihren beiden liebsten Männern“ gegenüber! So wird Katrin Iskam von ihrer Online-Gemeinde gefeiert und so hat sie auch die Herzen ihrer Zuhörer in Moschheim im Sturm erobert. In Gummistiefeln und Nachthemd ist sie – oft nächtens – in ihrem Garten unterwegs, also kommt sie in diesem praktischen Gewand auch auf die Bühne der Dorfgemeinschaftshalle.