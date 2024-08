Montabaur

Hallenbad in Montabaur ist zwei Wochen lang geschlossen: Freibadbetrieb geht aber weiter

i Nachdem das Ersatzteil geliefert worden ist, kann der Hubboden im Mons-Tabor-Bad repariert werden. Weil dafür das Wasser abgelassen werden muss, steht das Hallenbad für rund zwei Wochen nicht zur Verfügung. Das Freibad bleibt aber geöffnet. Foto: VG Montabaur/Olaf Nitz

Das Hallenbad im Mons-Tabor-Bad in Montabaur steht für rund zwei Wochen nicht zur Verfügung. Letzter Badetag im Becken in der Halle ist an diesem Sonntag, 18. August. Schwimmbadfans müssen sich aber keine Sorgen machen: Der Badebetrieb im Freibadbereich geht ganz normal weiter. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur mit.