Rennerod/Berlin

Der Countdown läuft: Am Sonntagabend geht es für Nico Traut bei dem Talentwettbewerb „The Voice of Germany“ um den Einzug ins Finale. Wir haben mit dem 22-jährigen Sänger aus Rennerod sprechen können. Der sympathische Halbfinalist nahm sich für dieses digitale Treffen per TeamViewer gerne Zeit – zwischen den aufregenden Proben und Stunden, die er gerade in Berlin erlebt.