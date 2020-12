Hahn am See/Wallmerod

Die Ortsgemeinde Hahn am See hat die Konversionsfläche Hahner Stock käuflich erworben und einen Bebauungsplan beschlossen. Dieser ist Ende Januar 2020 in Kraft getreten. Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Erschließung des circa vier Hektar großen Teils zur industriellen und gewerblichen Nutzung. Wie das Areal genutzt werden soll.