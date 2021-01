Hachenburgs Gewerbeflächen sind begehrt: Firma Wünsche baut neu im Mittelstandspark

Hachenburg

„Der Mittelstandspark Hachenburg wird um einen Hingucker reicher“, das meldet Stadtbürgermeister Stefan Leukel mit Verweis auf die geplante Neuansiedlung der Firma Wünsche GmbH aus Nistertal in der Löwenstadt. Die Gesamtfläche des Gewerbeparks beträgt rund 26 Hektar. Davon nimmt der Fotovoltaikpark etwa 9,7 Hektar in Anspruch. Von den verbleibenden circa 16,4 Hektar sind 6,6 Hektar inzwischen veräußert beziehungsweise in Privatbesitz, wie Stefan Leukel auf Anfrage unserer Zeitung weiter mitteilt. Vonseiten der Stadt wurden bisher Grundstücke an sieben Interessenten mit einer Gesamtfläche von vier Hektar und einem Erlös von etwa 1,251 Millionen Euro veräußert.