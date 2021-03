Hachenburger Stadtrat ist für Klimaschutz – Widerspruch zur Ausweisung neuer Baugebiete?

Die Stadt Hachenburg soll klima- und umweltfreundlicher werden. Darüber herrscht im Stadtrat Konsens. Verschiedene Anträge der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen beziehungsweise der SPD zu einer Solaroffensive, zur Anlegung von Blühstreifen für Insekten und der Ausweisung von Streuobstwiesen sollen, so die einstimmige Meinung in der Ratssitzung am Montagabend, demnächst im Fachausschuss für Wald, Umwelt und Klima detailliert besprochen und vorangetrieben werden. Doch stehen all diese Bemühungen im Widerspruch zur Ausweisung neuer Baugebiete, wie Ratsmitglied Christoph Mies (FWG) erbost kritisierte?