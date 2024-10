Plus

Hachenburger Fassfabrik muss weg: Stadtbürgermeister Leukel mit klarer Forderung

i Die Fassfabrik steht im Fokus des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes. Hier richtete die rechtsextremistische Kleinstpartei laut Jahresberichten 2022 und 2023 zahlreiche Veranstaltungen aus. Foto: Röder-Moldenhauer (Archiv)

Die große Polizeirazzia bei einer Kampfsportveranstaltung der rechten Szene vor gut einer Woche in der Fassfabrik in Hachenburg hallte jetzt auch noch in der Sitzung des Stadtrates nach: Man werde radikale Aktivitäten, ob politisch oder religiös motiviert, in der Löwenstadt nicht dulden, stellte Stadtbürgermeister Stefan Leukel unmissverständlich klar. Daher begrüße er den Polizeieinsatz ausdrücklich.