Hachenburg

Auf ein bemerkenswertes historisches Textdokument aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges ist Alfons Frohnert aus Hachenburg im Nachlass seiner Tante Grete gestoßen: Es ist ein Kriegsbericht seines Onkels Edmund Frohnert, der im Februar/März 1942 als Gefreiter mit seiner Truppe von der Westfront in Belgien an die Ostfront in Russland verlegt wurde. Über die schier menschenunwürdigen Erlebnisse zuvor hat Edmund Frohnert auf beeindruckende und packende Weise Tagebuch geführt.