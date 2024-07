Plus Hachenburg Hachenburger Antwort auf die Oscars: Schüler zeigen im Cinexx ihre Erstlingswerke i Im Hachenburger Cinnexx zeigten junge Leute ihre filmische Interpretation gesellschaftlich relevanter Themen. Foto: Röder-Moldenhauer Ein außergewöhnliches Event stieg vor wenigen Tagen im Cinexx Hachenburg – es ließ die Herzen vieler Film- und Kulturbegeisterter höherschlagen. „Spots.“. Ein Projekt der Deutschen Filmakademie mit Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und des Sony Global Relief Fund for Covid 19. Lesezeit: 2 Minuten

Dieses besondere Kinofest richtete sich an Jugendliche, die sich mit den Themen Antidiskriminierung, Teilhabe, Demokratie und Filmkunst auseinandersetzen, und setzte im Westerwald neue Maßstäbe in der Ehrung filmischer und kuratorischer Leistungen junger Menschen, schreiben die „Spots.“-Initiatoren in einer Presseinfo. Bündnis der Bildung Veranstaltet wurde das Event von einem Bündnis aus BBS Westerburg, ...