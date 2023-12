Hachenburg: Ute Fährmann leitet städtisches Familienzentrum

Das städtische Familienzentrum in Hachenburg hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um Eltern und Kindern in der Region zu helfen.

Stadtbürgermeister Stefan Leukel freut sich über die Zusammenarbeit mit der neuen Leiterin des städtischen Familienzentrums Ute Fährmann. Foto: Timea Zimmer

Das Zentrum möchte Familien Zugang zu früher Beratung, Betreuung und Bildung verschaffen und gleichzeitig in Erziehungsfragen unterstützend zur Seite stehen. „Wohlbefinden und Lebensqualität von Familien werden maßgeblich von den sozialen Strukturen im sogenannten Sozialraum beeinflusst und das Familienzentrum strebt danach, diesen Raum zu stärken“, heißt es in der Pressemitteilung der Hachenburger Stadtverwaltung.

Das städtische Familienzentrum ist unter dieser Zielsetzung bereits seit 2019 aktiv. In diesem Jahr erfolgte ein Leitungswechsel: Der bisherige Leiter Claudius Börgerding, der zugleich die Leitung des Hachenburger Kinderhauses innehatte, übergab die Leitung des Familienzentrums an die Diplom-Sozialpädagogin Ute Fährmann. Fährmann, die seit vielen Jahren in der Stadtbücherei Hachenburg tätig ist, konnte von ihrem bestehenden Netzwerk profitieren und sich schnell in die Arbeit des Familienzentrums einbringen. Das Familienzentrum hat nun eine Agenda vorgestellt, mit dem Ziel, Familien besser zu unterstützen. Dazu zählen insbesondere die folgenden Punkte:

Planung und Gestaltung von niedrigschwelligen und inklusiven Bildungsangeboten für Familien

unterstützende Beratung und Förderung von sozialen Kontakten und informellen Netzwerken im Sozialraum

ein digitaler Familienwegweiser mit Hilfe- und Beratungsangeboten für Familien mit Kindern

Weiterentwicklung familienfreundlicher Strukturen und die Bündelung von Informationen rund um die Familie

Ausbau von familienfreundlichen und generationenübergreifenden Angeboten

Stärkung der Partizipation von Kindern

Förderung von Kooperationen und Netzwerkarbeit

Aufbau von ehrenamtlichem Engagement.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit engagierten Kooperationspartnern in Hachenburg hat bereits zu ersten gemeinsamen Aktionen und Angeboten für Kinder geführt, darunter das Kinder- und Familienfest zum Weltkindertag. Größere Projekte wie das Pilotprojekt „Kinderstadtdirektor:innen“ starteten im November mit einer Auftaktveranstaltung zum bundesweiten Vorlesetag. Dieses Projekt, das auf dem Konzept des Familienzentrums mit Schwerpunkt auf Partizipation basiert, wird in Kooperation mit dem Verein politischen Handelns in Bonn und der Grundschule am Schloss umgesetzt.

Auf der neuen Webseite des Familienzentrums finden junge Eltern und Familien zahlreiche Angebote. Eine Familienstadtkarte mit Informationen zur Webseite ist in Planung und soll Interessierten einen unkomplizierten Zugang zu den Angeboten des Familienzentrums geben. Die Karte soll möglichst bunt und fröhlich sein, daher ruft das Familienzentrum alle Kinder zwischen vier und zwölf Jahren dazu auf, sich am Malwettbewerb „Familie – Meine Stadt Hachenburg“ zu beteiligen. Einsendeschluss für die Bilder ist Freitag, 22. Dezember. Unter allen Einsendungen werden fünf Gutscheine von Habakuk verlost, und eines der ausgewählten Bilder wird für ein Jahr die Familienstadtkarte schmücken. red

Die Bilder können an die folgende Adresse geschickt werden: Städtisches Familienzentrum, Perlengasse 2, 57627 Hachenburg. Informationen zum Familienzentrum und den aktuellen Angeboten gibt es auf der Internetseite www.familien zentrum-stadt-hachenburg.de.