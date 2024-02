Plus Hachenburg/Kirchen hachenburg: Geburtshilfe schon ab 1. März zu Die Verlagerung der Geburtshilfestation aus dem DRK-Krankenhaus Altenkirchen-Hachenburg nach Kirchen wird vorgezogen, wie einer Pressemitteilung des DRK zu entnehmen war, die die Redaktion am späten Freitagnachmittag erreichte.

Bisher sollte diese Verlagerung erst zum 1. April erfolgen, sodass Geburten in Hachenburg bis zum 31. März möglich sein sollten. In den vergangenen Wochen wuchsen die Herausforderungen in der personellen Besetzung jedoch stetig. Kombiniert mit einer sinkenden Auslastung auf der Geburtshilfestation hätte dies dazu geführt, dass die gewohnte hochwertige medizinische ...