Hachenburg feiert Kirmes: Löwenstadt steht ganz im Zeichen der Blaukittel

Von Sandra Fischer

i Die stimmungsvolle Kirmeseröffnung auf dem festlich illuminierten Alten Markt in Hachenburg mit Fackelumzug und Musik begeistert die Besucherscharen. Foto: Röder-Moldenhauer

„I have a dream“ – nein, nicht Martin Luther King stand am Samstagabend am Rednerpult auf dem Alten Markt in Hachenburg, sondern Stadtbürgermeister Stefan Leukel. Auch er hat einen Traum: „Vielleicht ist meine Tochter Nele ja eine der ersten Kermesgretchen hier in Hachenburg.“