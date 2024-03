Plus Hachenburg

Gute Nachricht für Rollstuhlfahrer: Jugendzentrum in Hachenburg ist per Aufzug erreichbar

Von Nadja Hoffmann-Heidrich

i Sie freuen sich über den Außenaufzug (von rechts): VG-Bürgermeisterin Gabriele Greis, Kirsten Burbach (Abteilung Soziales/VG), Ralf Seelbach (Juze), Gina Spies (Juze) und Katrin Lück (Bauamt/VG). Foto: Röder-Moldenhauer

Junge Menschen mit Mobilitätseinschränkungen hatten es bislang schwer, das Jugendzentrum (Juze) in Hachenburg zu besuchen. Das Obergeschoss, in dem sich die beliebten Gemeinschaftsräume befinden, war nur über eine Treppe erreichbar. Wollten in der Vergangenheit beispielsweise Rollstuhlfahrer an Veranstaltungen im Juze teilnehmen, mussten sie über eine Wiese getragen werden, um anschließend den Hintereingang zu nutzen.