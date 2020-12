Montabaur

Hohe Auszeichnung für Hotel Schloss Montabaur und seine Gastronomie: Das landesweit erste Azubi-Restaurant „Kroli am Markt“ ist mit der Auszeichnung „Bib Gourmand“ des Restaurantführers Guide Michelin ausgezeichnet worden. Damit zählt das Restaurant am Großen Markt 4 in der Montabaurer Altstadt zu den vier Speiselokalen, die in der näheren Umgebung mit dem Bib Gourmand geadelt wurden – in ganz Deutschland sind es 370.