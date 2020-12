Niederelbert

In Niederelbert wird an gleich zwei Stellen in eine bessere Kinderbetreuung investiert. Seit vergangener Woche laufen die Bauarbeiten zur Erweiterung der Katholischen Kindertagesstätte „St. Antonius“, die dringend mehr Platz braucht. Im kommenden Jahr soll außerdem die Außensportanlage der Grundschule „Am Hähnchen“ erneuert werden. Unsere Zeitung stellt beide Projekte ausführlicher vor.