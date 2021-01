Westerwaldkreis

Die Notbetreuung an Westerwälder Schulen läuft bislang überwiegend reibungslos. Weniger als 10 Prozent der Grundschüler und eine verschwindend geringe Zahl von Schülern an weiterführenden Schulen lernen weiterhin in der Schule, während die große Mehrheit der Kinder und Jugendlichen im Homeschooling ist. Das hat eine Anfrage unserer Zeitung bei der Schulaufsichtsbehörde ADD in Trier ergeben.