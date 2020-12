Rennerod

Bei der jüngsten Zusammenkunft des Stadtrates, die wegen Bauarbeiten in der Westerwaldhalle im katholischen Pfarrheim am St.-Hubertus-Platz stattfand, war eines der Schwerpunktthemen der Neubau der Gewölbebrücke in der Mengelshainer Straße im Stadtteil Emmerichenhain. Das Bauwerk befindet sich in einem schlechten Allgemeinzustand. Der Stadtrat beschloss einstimmig, den Vorentwurf zwei, nämlich einen Ersatzneubau aus Spannbeton, der einmal mit Natursteinmauerwerk verblendet werden soll, zur Brückensanierung anzunehmen.