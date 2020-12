Gründungsversammlung: Godderter bringen Bürgerinitiative auf den Weg

Goddert

Bereits am Abend ihrer Gründungsversammlung konnte die „Bürgerinitiative für sozialverträgliche WKB in Goddert“ (BI) weit mehr Unterstützerunterschriften sammeln, als sie für das angestrebte Bürgerbegehren bräuchte: 51 Menschen setzen sich derzeit mit ihrer Unterschrift dafür ein, dass folgender Bürgerentscheid initiiert wird: „Sind Sie dafür, dass der vom Ortsgemeinderat beschlossene Ausbau der Karl-Albert-Straße und der Waldstraße frühestens im Jahr 2022 und der danach angekündigte Ausbau weiterer Straßen frühestens im Jahr 2026 begonnen werden soll?“ Denn die BI ist überzeugt, dass ein rascher Ausbau von sieben Ortsstraßen, wie er derzeit geplant ist, viele Godderter in finanzielle Schwierigkeiten bringen würde.