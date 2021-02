In wenigen Tagen ist es fast 60 Jahre her, dass die Grube Alexandria, im Volksmund „Alex“ genannt, stillgelegt wurde. Damit endete am 7. März 1961 im oberen Westerwald eine etwa 200-jährige Bergwerksgeschichte. Ein Wirtschaftszweig war erloschen, bei dem teilweise mehr als 1000 Menschen Arbeit fanden.