Plus Westerwaldkreis Großkarnivorenbeauftragter gibt Auskunft: Wolf ist im Westerwald mittlerweile heimisch Von Camilla Härtewig i Im August sind diese beiden Welpen des Leuscheider Rudels bei Hachenburg in die Fotofalle getappt. Einer der beiden Jungwölfe scheint geradezu für die Kamera zu posieren. Foto: Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Der Wolf, einst in weiten Teilen Europas heimisch, ist nach anderthalb Jahrhunderten der Abwesenheit in den Westerwald zurückgekehrt. Derzeit gibt es jedoch – neben dem im Kreis Altenkirchen sowie dem benachbarten NRW ansässigen Leuscheider Rudel – nur ein Wolfsrudel im Westerwaldkreis. Es hält sich im Hachenburger Wald auf, wird daher auch als Hachenburger Rudel bezeichnet und besteht aus zwei Elterntieren und bis zu vier Welpen. Lesezeit: 6 Minuten

Belastbare Hinweise auf weitere (Einzel-)Tiere, die in der Region ansässig sind, gibt es nicht. Das berichtet Stefan Hetger, einer von 32 Großkarnivorenbeauftragten in Rheinland-Pfalz. Und er betont: „So wird es nicht bleiben. Ich rechne in wenigen Jahren mit zwei bis drei weiteren Rudeln.“ Der 59-Jährige ist im Hauptberuf Naturschutzreferent bei der ...