Großes Vertrauen: Winfried Roth ist jetzt neuer Wäller Bezirksdekan

Westerwaldkreis

Eigentlich hat der Leiter der Pfarrei Maria Himmelfahrt Hachenburg mit ihren acht weiteren Kirchorten, Pfarrer Winfried Roth, genug zu tun. Doch seit Samstag hat der 62-Jährige eine weitere große Aufgabe: Generalvikar Wolfgang Rösch ernannte ihn im Auftrag von Bischof Georg Bätzing zum neuen Bezirksdekan des Bezirks Westerwald im Bistum Limburg. Einvernehmlich setzten die Mitbrüder im Bezirk und die Verantwortlichen des Bistums großes Vertrauen in den neuen Bezirksdekan, machte Rösch in einer kurzen Ansprache deutlich. Man sei sich gemeinsam sicher, dass der Mann (der aus einer kleinen Taunusgemeinde bei Bad Schwalbach stammt) den Bezirk auch in schwierigen Zeiten in die nächste Phase führen kann. Die nächste Phase bedeutet fürs Erste eine Amtszeit von fünf Jahren.