Wirges

Großes Aufgebot in Wirges: Tischbrand ruft Feuerwehr, Polizei und Notarzt auf den Plan

Zu einem Wohnungsbrand in der Dr.Luschberger-Straße in Wirges ist die Feuerwehr Wirges am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr gerufen worden. Eine 91-Jährige hatte die Hilfe angefordert.