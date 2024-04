Plus Mogendorf

Großer Wohnhausbrand in Mogendorf: Gebäude unbewohnbar, Familie obdachlos

i Das Feuer in einen Wohnhaus in der Hauptstraße in Mogendorf breitete sich rasend schnell vom Erdgeschoss zum Dachstuhl aus. Foto: Thorsten Huberty / Feuerwehr VG Wirges

Bis in die frühen Morgenstunden am Freitag, 5. April, hielt ein Wohnhausbrand in der Hauptstraße in Mogendorf die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Wirges in Atem. Das Feuer, das sich rasend schnell vom Erdgeschoss ins Dachgeschoss ausbreitete, drohte auch das Nachbarhaus zu erfassen. Das konnten die ehrenamtlichen Brandschützer verhindern. Doch sechs Personen verloren in dieser Nacht ihr Zuhause.