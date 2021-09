Nachdem ein Kita-Betrieb der Stadt Montabaur vom Containerdörfchen in Horressen in sein neues Heim umgezogen ist, muss nun der nächste in ein Provisorium umziehen, denn: In der Kita Himmelfeld in Montabaur ist ein massiver Wasserschaden entstanden, und das Gebäude kann schon jetzt nicht mehr vollständig genutzt werden.