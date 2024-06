Plus Marienstatt

Großer Wallfahrtstag in Marienstatt: Bischof Overbeck richtet Friedensappell an die Pilger

i Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck (vorne Mitte, mit Mitra), der zugleich Militärbischof der Bundeswehr ist, war Ehrengast und Hauptzelebrant beim Großen Wallfahrtstag in Marienstatt. Einige Soldaten nahmen in Uniform am festlichen Einzug zum Pontifikalamt auf dem Abteihof teil. Fotos: Röder-Moldenhauer Foto: Röder-Moldenhauer

In schwierigen Zeiten wie diesen wünschen sich viele Menschen in aller Welt nichts sehnlicher als Frieden. Dieser war am Donnerstag auch zentrales Thema beim Großen Wallfahrtstag in Marienstatt, bei dem Franz-Josef Overbeck als Ehrengast und Hauptzelebrant wirkte, der nicht nur Ruhrbischof in Essen, sondern zugleich katholischer Militärbischof der Bundeswehr ist.