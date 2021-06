Großer Erfolg für 14-jährigen Tänzer: Arda Okuklu aus Höhr-Grenzhausen ist Deutscher HipHop-Meister

Laute Musik dringt von einer Straße im Koblenzer Stadtteil Goldgrube nach außen. Im Eingangsbereich und im Foyer wirkt es zunächst nicht so, als ob hier zwischen dem Beatusbad und den angrenzenden Bahnschienen ein Tanzstudio liegen könnte. Doch im hinteren Raum, aus dem die laute Musik zu hören ist, trainiert der 14-jährige Arda Okuklu in den Räumlichkeiten der Tanzschule Zappellita. Okuklu aus Höhr-Grenzhausen hat sich in seiner Altersklasse etwas erarbeitet und ertanzt, wofür er in der Schule viel Anerkennung bekommt: Er ist bei der deutschen Solo-HipHop-Meisterschaft in der Masterclass Erster seiner Altersklasse geworden.