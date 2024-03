Große Sucheaktion in der VG Westerburg erfolgreich: Jugendlicher wohlbehalten aufgefunden

Mit einem Großaufgebot haben Rettungskräfte und Polizei in der Nacht zum Dienstag in der Verbandsgemeinde Westerburg einen Jugendlichen gesucht. In den frühen Morgenstunden konnte er schließlich wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Sirenen schrillen um Mitternacht herum. In etlichen Gemeinden ertönte der Alarm. Etliche Feuerwehrleute springen in ihre Fahrzeuge und machen sich auf die Weg. Es ist gemeldet worden, dass ein Jugendlicher vermisst wird. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer bedrohlichen Lage befindet.

Die Einsatzkräfte sind mit Personenspürhunden an Ort und Stelle. Ein Polizeihubschrauber kreist und sucht die Gegend aus der Luft ab. Mehrere Stunden dauert die Suchaktion im Gebiet der Verbandsgemeinde Westerburg. Dann gibt es endlich Entwarung: „Dank des hohen Kräfteansatzes und der sofort eingeleiteten, umfangreichen Suchmaßnahmen konnte der Vermisste, noch in den frühen Morgenstunden, wieder wohlbehalten angetroffen werden“, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht am Dienstagmorgen.

red