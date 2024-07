Plus Westerwald Große Lösung, neuer Standort? DRK gibt keinen „Freibrief“ für Klinikneubau in Müschenbach Von Markus Kratzer i „Hier entsteht Ihr DRK Klinikum Westerwald.“ Doch wie realistisch ist diese Aussage, die großflächig das Feld bei Müschenbach ziert, überhaupt noch? Manuel Gonzalez, Aufsichtsratsvorsitzender des Trägers, legt sich jedenfalls nicht darauf fest, dass der Neubau nahe Hachenburg entsteht. Foto: Markus Kratzer Ein klares Bekenntnis sieht anders aus: Kommt das Westerwaldklinikum wirklich nach Müschenbach? Für Manuel Gonzalez, DRK-Landesvorstand und Aufsichtsratschef der DRK-Trägergesellschaft Süd-West, ist die Standortfrage derzeit kein Thema. Im Interview verweist er darauf, die Krankenhauslandschaft im Westerwald größer und neu zu denken. Lesezeit: 6 Minuten

Und er blickt mit einigen Sorgen in Richtung Altenkirchen. An dem Gespräch nahm zudem Christian Eckert vom Krankenhausberatungsunternehmen WMC Healthcare teil. Das Amtsgericht Mainz hat vor wenigen Tagen den Insolvenzplan der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz bestätigt. Was bedeutet das mit Blick auf die Neuausrichtung der betroffenen Krankenhäuser im Westerwald?Gonzalez: Zunächst einmal heißt das, ...