Große Feierlichkeiten n Vorbereitung: Wirges und Samobor sind seit 50 Jahren Partner

In Samobor 1974: Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Westerwaldchor Wirges (am Anfang noch Westerwälder Jugendchor) und dem Tamburizza-Orchester „Ferdo Livadic“ aus Samobor haben fünf Jahrzehnte überdauert. Das Foto zeigt ein Treffen der Wirgeser mit den Freunden in Samobor zwei Monate nach der Unterzeichnung der Urkunde. Foto: Hans-Peter Mettenich/Archiv der Fotosammlung von Franz-Josef Bruchof