Boden

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagmorgen bei der Recyclingfirma Bellersheim in Boden gekommen. Dort war eine Müllpresse für Leichtverpackungen in Brand geraten. Aufgrund des schnellen Einsatzes der ausgerückten Feuerwehren konnte aber Schlimmeres verhindert werden.