Plus Montabaur

Größter Nachwuchschor von Rheinland-Pfalz: 800 Kinder sangen fröhlich in Montabaurer Stadthalle

Von Hans-Peter Metternich

i In der Stadthalle Montabaurs passten die Akteure am Donnerstagmorgen nicht auf der Bühne. 800 Grundschüler aus Bad Ems, Rengsdorf, Montabaur und Speyer füllten die Halle bei einem Abschlusskonzert des Rheinland-Pfalz-weiten Schulprojekts „Singpause“. Foto: Hans-Peter Metternich

800 Grundschüler – und damit der größte Kinderchor in Rheinland-Pfalz – waren am Donnerstag in der Stadthalle von Montabaur zu hören. Das Repertoire umfasste Lieder über Gemeinschaft, Zusammenhalt und Frieden.