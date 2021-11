Grenzwerte überschritten: Westerwaldkreis ist ab heute in Warnstufe 2

Mit dem heutigen Montag befindet sich der Westerwaldkreis in der Corona-Warnstufe 2. „Am Samstag, 20. November, wurden die Grenzwerte bei den Leitindikatoren ‚Sieben-Tage-Inzidenz‘ und ‚Intensivbetten-Anteil‘ am dritten Werktag in Folge im Westerwaldkreis überschritten“, teilt das Kreisgesundheitsamt auf seiner Internetseite mit.

„Damit gilt laut der aktuell geltenden 27. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz für den Westerwaldkreis ab Montag, 22. November, die Warnstufe 2“, heißt es weiter.

Die gravierendste flächendeckende Folge der höheren Warnstufe ist, dass an weiterführenden Schulen nun die Maskenpflicht auch am Platz gilt und an allen Schulen zwei wöchentliche Tests durchgeführt werden. Auch die zulässige Zahl ungeimpfter Teilnehmer bei diversen Veranstaltungen (Sport, Kultur, Gastronomie) in geschlossenen Räumen werde gemäß der 27. Corona-Verordnung in Warnstufe 2 reguliert.