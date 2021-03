„Goldener“ Hofladen im Westerwald: Ehepaar aus Rennerod bei digitaler Weltleitmesse Biofach ausgezeichnet

Die Arbeit im Bereich der Bio-Lebensmittelproduktion und -vermarktung von Kerstin und Peter Doppstadt auf dem Albertshof bei Rennerod trägt auch weiterhin gute Früchte. Bei der digitalen Biofach, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, in der Kategorie „Bester Hofladen“ wurde ihr Bio-Hofladen in diesen Tagen erneut mit Gold ausgezeichnet. Viele weitere Bioland-Hofläden sind in der Kategorie mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet worden. Der Hofladen auf dem Albertshof hatte bereits im Vorjahr als bester Bio-Laden 2020 eine Goldmedaille erhalten.