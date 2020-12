Westerwaldkreis

Da haben die Menschen im Westerwaldkreis wohl noch mal Glück gehabt: Eine Verlobungsfeier mit rund 180 Beteiligten und einen Tag später eine große Taufe mit mehr als 100 Gästen in ein und derselben ehemaligen Gaststätte im unteren Kreisteil haben offenbar keine Corona-Infektionen nach sich gezogen. Das meldete die Kreisverwaltung in Montabaur am Donnerstag. Vor wenigen Wochen hatte eine Hochzeitsfeier der Baptisten im Kreis Altenkirchen für weit mehr als 100 Infektionsfälle gesorgt. Viele davon betrafen auch Menschen im Westerwaldkreis.